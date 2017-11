München - Die Allianz Gruppe hat am 24. November 2017 mit Aktionären von Euler Hermes eine Vereinbarung zum Erwerb ihres Anteils von 11,34% am Grundkapital von Euler Hermes gegen Zahlung einer Gegenleistung von Euro 122 je Aktie geschlossen. Hierdurch wird sich der Anteil der Allianz am Grundkapital und an den Stimmrechten von Euler Hermes auf 74,34% erhöhen, wie der Versicherer am Montag mitteilt.



Die Allianz beabsichtigt darüber hinaus, ein vereinfachtes Erwerbsangebot (simplified Cash Tender Offer) abzugeben, um alle ausstehenden und noch nicht von der Allianz gehaltenen Euler Hermes Aktien von den Minderheitsaktionären zu erwerben. Die angebotene Gegenleistung wird Euro 122 pro Aktie in bar betragen. Dies entspricht einer Prämie von 20,7% verglichen mit dem Schlusskurs der Euler Hermes Aktie am 24. November 2017 und von 22,9%, 22,2% und 30,8% verglichen mit dem volumengewichteten Durchschnittskursen der Euler Hermes Aktie in den letzten drei, sechs und zwölf Monaten.

Euler Hermes ist der führende globale Kreditversicherer und wichtiger Bestandteil der globalen Geschäftsbereiche der Allianz. Nachhaltige Kompetenz im Underwriting, fundierte Risikoanalysen und eine integrierte globale Struktur bilden zusammen mit dem erfahrenen Managementteam die Grundlage für die langfristig positiven Wachstumsaussichten von Euler Hermes in der Kreditversicherung, im Kautionsgeschäft und in anderem Spezial-Versicherungsgeschäft. Die Aufstockung des Anteils an Euler Hermes ist daher ein folgerichtiger Schritt für die Allianz im Rahmen des gezielten ...

