Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092) lädt ihre Aktionäre zur heutigen Hauptversammlung in die Westfalenhalle nach Dortmund. Es soll für das Geschäftsjahr 2016/2017 wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von 0,06 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Beim derzeitigen Aktienkurs von 6,05 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von knapp 1 Prozent. 2012 wurde erstmals eine Dividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...