SNGSingulus plant Kapitalerhöhung um bis zu 10% noch in Q4 DHERDelivery Hero hat Q3 Umsatz um 60% auf 137,9 Mio € gesteigert UN01- UNIPER /EONIm Streit um den Ausstieg bei Uniper bekommt Eon-Chef Johannes Teyssen Rückendeckung von Aufsichtsratschef Karl- Ludwig Kley: "Natürlich gab es Alternativen nichts ist alternativlos - aber es ist die beste Lösung", sagte Kley im Interview. "Wir haben das im Aufsichtsrat intensiv geprüft." Gleichzeitig räumte Kley aber Fehler in der Kommunikation ein: "Man blickt immer kritisch und selbstkritisch auf Prozesse zurück", sagte er. Mit der Entscheidung, sei er zwar "völlig im Reinen". "Aber in der Kommunikation hätten wir alle besser agieren können. Da schließe ich mich ausdrücklich mit ein." LHAMit der Übernahme der meisten Flugzeuge...

