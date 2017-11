Ein ähnliches Bild wie am Vortag lieferten die größten europäischen Börsen zum Wochenausklang. Starke Konjunkturdaten lieferten Rückenwind, liessen aber auch gleichzeitig den Euro steigen was wieder als störend für die Kursentwicklung wirkte. So gab es leichte Zuwächse, und nach einem holprigen Start stand noch eine positive Wochenbilanz zu Buche. Es war vor allem der deutsche ifo-Index, der entgegen den Erwartungen auf einem neuen Rekordhoch gemeldet wurde, der die Investoren aus der Reserve lockte. Am stärksten waren dabei die Bankenwerte, die ein Plus von 0,5% verzeichnen konnten. Schwach waren hingegen Aktien aus dem medizinischen Bereich, die einerseits der jüngsten Erholung Tribut zollen mussten, andrerseits als defensive...

