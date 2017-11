Die Nachfrage nach der europäischen Währung bleibt zum Beginn der Woche gut und so konnte der EUR/USD zum neuen Hoch in den Bereich der 1,1950 steigen, bevor die Dynamik verloren ging. EUR/USD profitiert von deutscher Politik Das Paar setzte seine Aufwärtsbewegung der vergangenen Woche am Montag fort, da A. Merkels CDU die Tür für eine große Koalition ...

