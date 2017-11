Um dieses in 48-V-Systemen nützliche Spannungsverhältnis zu erreichen, arbeitet der Baustein mit der proprietären Pulsregelungs-Technologie, die Rohm unter dem Namen Nano Pulse Control entwickelt hat.

"Durch den Einsatz von hochspannungsfesten BiCDMOS-Prozessen und einer besonders schnellen Impulsregelung erzielt Rohm eine bisher unerreichte Einschaltzeit von nur 9 ns", bringt Bastian Lang, Marketing Manager im European Design Center bei Rohm, die Kerndaten auf den Punkt. "Die neue Technologie ermöglicht eine einstufige Spannungswandlung in 48-V-Systemen, wie sie in Mild-Hybrid-Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Damit wird bei 2 MHz Schaltfrequenz der Bauteileaufwand halbiert, was den Platzbedarf in der Applikation verringert und das Systemdesign vereinfacht." Die hohe Schaltfrequenz gestattet zudem den Einsatz kleinerer externer Bauteile wie zum Beispiel Spulen und Ausgangskondensatoren.

Nano Pulse Control

Die Bezeichnung "Nano Pulse Control" bezieht sich auf die ultraschnelle Impulsregelungs-Technologie, die durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...