Vor allem in Nordamerika läuft das Geschäft sehr schlecht. Dort sind es die Probleme bei der US-Tochter Cloverhill, welche den Umsatz stark nach unten ziehen. In Europa ist der schweizerisch-irische Konzern dagegen immerhin organisch leicht gewachsen. Insgesamt nahm der Umsatz laut Mitteilung vom Montag in der Periode ...

Den vollständigen Artikel lesen ...