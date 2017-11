FMW-Redaktion

Der Dax wartet auf den Ausbruch - wobei noch völlig unklar ist, in welche Richtung dieser Ausbruch erfolgen wird. Als positiv wird gesehen, dass Deutschland möglicherweise auf eine große Koalition zusteuert, doch wird die SPD einen hohen Preis verlangen für ihre Beteiligung an einer Merkel-Regierung - was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Gespräche am Ende doch scheitern oder die SPD-Mitglieder, die dann befragt werden, eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei ablehnen.

Das ist die deutsche Perspektive, aber der Markt wird ohnehin weitgehend in den USA "gemacht", und jenseits des Atlantiks sind ganz andere Faktoren wirksam. Vor allem die Frage, ob der US-Senat seinen Entwurf zur Steuerreform durchwinken wird, noch ist unklar, ob schon in dieser Woche darüber abgestimmt wird. Und dann morgen die Anhörung von Jerome Powell mit der Frage, ob seine Nominierung erstens bestätigt wird, und zweitens ob er die bisherige Politik der Fed fortsetzen wird.

Der X-Dax eröffnet ...

