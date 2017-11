BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Essenslieferant Delivery Hero profitiert weiterhin vom aktuellen Wachstumstrend der Branche und sieht sich nach neun Monaten nun auf dem besten Weg zu seinen Jahreszielen. "Wir haben ein weiteres starkes Quartal hinter uns", sagte Konzernchef Niklas Östberg am Montag in Berlin. Das Unternehmen visiert nun für 2017 einen Umsatz von etwa 540 Millionen Euro an und damit das obere Ende der zuvor genannten Bandbreite. Die bereinigte Marge für das operative Ergebnis (Ebitda-Marge) solle zugleich bei minus 17 Prozent liegen.

Im dritten Quartal stiegen die Erlöse weltweit auf vergleichbarer Basis - also ohne die erst kürzlich veräußerte britische Tochter Hungryhouse und Beiträge aus aufgegebenen Geschäftsbereichen - um 60 Prozent auf knapp 138 Millionen Euro. Zum Wachstum trugen alle Regionen bei, wobei es insbesondere in der Region Amerika besonders rund lief. Dort konnte Delivery Hero seinen Umsatz auf vergleichbarer Basis um 80 Prozent verbessern./tav/ck/oca

ISIN DE000A2E4K43

AXC0057 2017-11-27/09:04