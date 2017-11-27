FOLGENDES WERTPAPIERE WIRD HEUTE AM 27.11.2017 NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 28.11.2017 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH IM HANDELSSYSTEM ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 27.11.2017. THE EX_ DAY WAS POSTPONED TO 28.11.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED IN THE TRADING SYSTEM TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4GF XFRA MXP461181085 GRUPO CARSO NOM. A-1 0.020 EUR
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 27.11.2017. THE EX_ DAY WAS POSTPONED TO 28.11.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED IN THE TRADING SYSTEM TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4GF XFRA MXP461181085 GRUPO CARSO NOM. A-1 0.020 EUR