Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Beim Opec-Treffen könnte Nicht-Mitglied Russland den Ton angeben

Bevor es in Wien in dieser Woche beim Treffen der Opec zur Sache geht, stellt sich eigentlich nur eine einzige Frage: Wer zahlt am Ende die Rechnung für die Sachertorte? Das ist ungewöhnlich für die normalerweise von viel Zank geprägten Opec-Treffen. Noch außergewöhnlicher mutet es an, dass von den zwei wichtigsten Verhandlungsparteien der entscheidende Partner gar nicht dem Ölkartell angehört, nämlich Russland.

Großbritannien will nicht vor EU-Gipfel für Grenzregelung mit Irland entscheiden

Großbritannien lässt die Frage des künftigen Status der britisch-irischen Grenze nach dem Brexit weiter offen: Der britische Handelsminister Liam Fox sagte, seine Regierung wolle erst in den Brexit-Verhandlungen mit der EU vorankommen, bevor eine Entscheidung über die Grenze zu Irland getroffen werde. Die Regierung in Dublin fordert dagegen vor dem EU-Gipfel Mitte Dezember Garantien von London. Auch die EU fordert eine rasche Klärung der Grenzfrage.

Deutschland bleibt größter EU-Nettozahler - Zeitung

Deutschland ist auch 2016 wieder der mit Abstand größte Nettozahler der EU gewesen: Beinahe 13 Milliarden Euro betrug die Differenz zwischen dem Beitrag in den Haushalt und den Rückflüssen aus den EU-Töpfen. Das meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) unter Berufung auf neue Zahlen der EU-Kommission. Der deutsche Nettobeitrag sank damit leicht um eine viertel Milliarde. Allerdings sei das EU-Budget 2016 auch erstmals seit Jahren deutlich auf 136 Milliarden Euro gesunken, so die Zeitung.

EU bezeichnet russisches Mediengesetz als Gefahr für Pressefreiheit

Die EU hat mit scharfer Kritik auf ein neues russisches Mediengesetz reagiert, nach dem internationale Medien künftig als "ausländische Agenten" registriert werden können. Das Gesetz stelle eine zusätzliche Bedrohung für freie und unabhängige Medien dar, erklärte ein Sprecher des diplomatischen Dienstes der EU in Brüssel. Die umstrittene Regelung war nach der Unterschrift von Präsident Wladimir Putin am Samstag in Kraft getreten.

Venezuelas Präsident setzt General an Spitze des staatlichen Ölkonzerns

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat einen General an die Spitze des hochverschuldeten staatlichen Ölkonzerns PDVSA gesetzt. Maduro kündigte in seiner wöchentlichen Sendung im Staatsfernsehen an, der General der Nationalgarde und bisherige Wohnungsbauminister Manuel Quevedo werde neuer Präsident des Konzerns und zugleich Ölminister. Maduro kündigte eine "vollständige Umstrukturierung" des Staatskonzerns und eine Steigerung der Ölproduktion an.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.