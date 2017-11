Düsseldorf - Die Ratingagentur S&P hat am Freitag die Kreditwürdigkeit Südafrikas um eine Bonitätsstufe herabgesetzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Nach einer früheren Entscheidung der Agentur Fitch hätten dadurch auf Rand lautende Papiere ihr zweites Rating auf "Investmentgrade" verloren. Moody's habe am Freitag die Kreditwürdigkeit Südafrikas unverändert bei Baa3 (negativer Ausblick) belassen, aber angekündigt, die Bonität auf eine Verschlechterung hin zu prüfen. Im Vorfeld der Rating-Entscheidungen hätten vor allem kurzfristig orientierte Anleger auf günstigere Entscheidungen spekuliert. Nun drohe stattdessen ein Ausschluss Südafrikas aus internationalen Rentenindices. (27.11.2017/alc/a/a)

