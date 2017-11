Wien - Diese Woche dürfte durch das politische Geschehen in den USA geprägt werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Republikaner würden im Senat an ihrem Gesetzentwurf für eine Steuerreform feilen. Das Ziel sei es, noch diese Woche eine Abstimmung anzusetzen. Nur wenn dies gelänge und man eine Mehrheit zustande bekäme, gäbe es die realistische Chance, noch in diesem Jahr ein Gesetz von US-Präsident Donald Trump unterzeichnen zu lassen. Es dürfte nämlich Wochen dauern, die teils erheblichen Differenzen aus dem Gesetzentwurf des Senats und des Repräsentantenhauses auszubügeln, um dann ein gemeinsames Gesetze zu verabschieden.

Den vollständigen Artikel lesen ...