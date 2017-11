Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637), ein weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben,

hat ihr am 30. September 2017 abgelaufenes Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen Zahlen sehr erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen verzeichnete in allen Regionen und Märkten starkes Umsatzwachstum und konnte seine Position als führendes Unternehmen für Systeme und Lösungen zur Bewegungssteuerung weltweit ausbauen. Die Integration der im Sommer 2016 erworbenen Unternehmen ACE, Hahn Gasfedern, Fabreeka und Tech Products leistete dazu einen wichtigen Beitrag. Stabilus profitiert unverändert von den globalen Megatrends demographischer Wandel, zunehmender Bedarf nach Komfort sowie steigende Arbeitssicherheitsstandards.

Konzernumsatz gestiegen

Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen Zahlen im Vorjahresvergleich um 23,4 Prozent von 737,5 Millionen Euro auf 910,0 Millionen Euro. Das organische Umsatzwachstum - ohne USD/EUR-Wechselkurseffekte und ohne Berücksichtigung der Umsatzbeiträge der 2016 zugekauften Unternehmen - betrug 11,3 Prozent. 2017 war das erste volle Geschäftsjahr, zu dem die erworbenen Unternehmen beigetragen haben. Ihre Produkte und Lösungen zur Schwingungs- und Vibrationsdämpfung stärken das Industriegeschäft von Stabilus.

Nach Regionen betrachtet legte der Konzernumsatz in Europa um 25,3 Prozent, in NAFTA um 21,3 Prozent und in Asien/Pazifik und RoW (Rest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...