Der australische Goldproduzent Blackham Resources Ltd. (ASX: BLK; WKN: A0KFUC; ISIN: AU000000AEK4) hatte im Jahr 2017 durch einige Störfälle Minderproduktionen und Erlösschmälerungen in Kauf nehmen müssen, die das Finanzkonzept des Unternehmens maßgeblich beeinflusst hatten. Um die Finanzen wieder auf eine geordnete Bahn zu bringen, hat man mit Geldgebern verhandelt und während dieser Zeit die Aktien vom Handel ausgesetzt. Am 24. November 2017 veröffentlicht das Unternehmen seine neu geordnete Finanzstruktur, die durch Aufnahme von Krediten künftig betriebliche Sicherheit bieten soll. Nachfolgend die Eckpunkte des Finanzpaketes: Mit Pacific Road wurde ein AUD 60 Mio. Finanzpaket geschnürt Alle Verträge sollen innerhalb einer Woche unterschrieben sein. Aktionäre können mit bis zu AUD 12,3 Mio. an einer zusätzlichen Finanzierungsrunde teilnehmen. Das mit Pacific Road erstellte Finanzierungspaket in Höhe von AUD 60 Mio. ist in mehrere Teile gesplittet. Für AUD 10 Mio. erwirbt Pacific Road Funding Aktien von Blackham Resources zum Kurs von AUD 0,12. Davon AUD 7,35 Mio. direkt und für AUD 2,65 Mio. als Teilnahme bei der Platzierung von AUD 12,3 Mio. für alle Aktionäre. Die verbleibenden AUD 50 Mio. sind aufgeteilt in einen Hypothekarkredit über AUD 40 Mio....

Den vollständigen Artikel lesen ...