MorphoSys-Aktie: Die Frage nach dem Potenzial

Seit Jahresbeginn hat die im TecDAX (WKN: 720327 / ISIN: DE0007203275) gelistete MorphoSys-Aktie (WKN: 663200 / ISIN: DE0006632003) etwas mehr als 60 Prozent an Wert zugelegt. Zuletzt kam die Kursrallye jedoch nicht mehr allzu gut voran. Auch weil einige Investoren die hohen Kosten fürchten. Die Chancen sind dafür enorm.

Nicht jedoch, wenn man den Analysten bei Goldman Sachs Glauben schenken möchte. Zwar haben die Goldmänner das Kursziel für die MorphoSys-Aktie von 72,00 auf 80,00 Euro nach oben geschraubt, für eine Anhebung des "Neutral"-Ratings hat es jedoch nicht gereicht. Damit wäre die Aktie des Biotechnologieunternehmens trotz der vielen Möglichkeiten zu wachsen aktuell fair bewertet.

MorphoSys-Chart: boerse-frankfurt.de

FAZIT. An unserer Einschätzung hat sich wiederum nichts geändert. Vor kurzen hieß es: "Für einige dürften die hohen Verluste abschreckend wirken. Allerdings ist dies nicht rausgeschmissenes Geld. Schließlich wird in die Entwicklung von immer mehr firmeneigenen Wirkstoffen investiert, so dass die Möglichkeiten, in finanzieller Hinsicht von ihnen zu profitieren, zunehmen. Trotzdem sind Biotechnologiewerte nicht für jedermann geeignet. Auf Sicherheit bedachte Anleger dürften mögliche Kursrücksetzer infolge eventueller Misserfolge in der Forschung nicht gut aufnehmen."

Den vollständigen Artikel lesen ...