Jüngstes hochverfügbares All-Flash Array, NeoSapphire H510, wird auf der Cloud Expo Europe vorgestellt

AccelStor, Anbieter softwaredefinierter All-Flash Arrays, nimmt an der diesjährigen Cloud Expo Europe in Frankfurt teil und wird seine neuesten All-Flash-Array-Systeme NeoSapphire H510 und NeoSapphire P710 vorstellen. NeoSapphire P710 und H510 bedienen jeweils unterschiedliche Segmente des Cloud- und Rechenzentrumsmarktes, um Organisationen und Unternehmen bei der maximalen Wertschöpfung ihrer Daten zu helfen. AccelStor wird auf der zweitägigen Veranstaltung neben mehr als 200 Anbietern ausstellen und zu einem Gespräch über die Vorteile der FlexiRemap-Technologie und die Zukunft von NVMe-basierten Lösungen sowie ihren Vorzügen für IaaS, gehostete VDI und Business-Intelligence-Anwendungen einladen. AccelStor ist auf der Cloud Expo Europe (Stand-Nummer 730) auf der Messe Frankfurt vom 28. bis 29. November vertreten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171127005290/de/

AccelStor will demonstrate its latest NeoSapphire H510 all-flash array at Cloud Expo Europe in Frankfurt on Nov. 28-29. (Photo: Business Wire)

AccelStor wird die neueste All-Flash-Produktreihe vorstellen, darunter ein völlig neues System auf Grundlage der Shared-Nothing-Architektur mit 99,9999 Verfügbarkeit dank seines bewährten Designs ohne verwundbare Stellen. Das NeoSapphire H510 ist das erste der neuen All-Flash-Technologiegeneration von AccelStor. Mit seinem einzigartige Shard-Nothing-Design, der patentierten FlexiRemap-Technologie sowie der überragenden Leistung stellt AccelStor die zahlreichen neuen Funktionen unter Beweis. AccelStor präsentiert live eine interaktive Demo auf der Cloud Expo Europe mit einem Performance Monitor in Echtzeit und der Möglichkeit, die Benutzeroberfläche in der Praxis zu erleben.

David Kao, Vice President von AccelStor, sagte: "Unternehmen sind gezwungen, zwischen Leistung, Kapazität und Kosten bei ihren geschäftskritischen Anwendungen abzuwägen. AccelStor sieht, dass der All-Flash-Markt einen neuen Innovator braucht, der sich zielgerichtet an die Rechenzentrums- und Cloud-Märkte sowie den Markt für künstliche Intelligenz wendet. Sowohl das NeoSapphire H510 als auch das P710 gehen auf die spezifischen Anforderungen des modernen Unternehmens ein, indem sie höchste Leistungs- und Redundanzstufen, keine Lizenzierung und einen unschlagbaren Preis für IOPS bieten."

Alle NeoSapphire-Produkte kommen mit der patentierten FlexiRemap-Technologie. FlexiRemap stellt Datenschutz durch die Erhöhung der Laufwerkslebensdauer sicher und beschleunigt die wahlfreie Zugriffsgeschwindigkeit. Diese innovative Technologie basiert auf zahlreichen einzigartigen Algorithmen, um die klassischen RAID herauszufordern, der globale Wear-Leveling-Algorithmus steigert die Laufwerkslebensdauer um 200 und ist damit zweimal so langlebig wie klassische RAID-5-Flashsysteme. FlexiRemap nutzt zudem das wahre Potenzial von SSDs und bietet eine Leistungssteigerung von durchschnittlich 290 gegenüber dem herkömmlichen RAID-5-Algorithmus, indem die eingehenden Daten nach maximaler Leistung sortiert werden.

Neben FlexiRemap umfasst die NeoSapphire-Produktpalette eine umfassende Suite an freien Softwarefunktionen wie Free Clone, Thin Provisioning, Thick Provisioning, Replikation, Free Clone, Snapshot, Snapshot Backup und FlexiDedupe, die in den Systemen jeweils vorkonfiguriert sind, um optimale Redundanz und optimalen Datenschutz zum optimalen Preis zu bieten.

Weitere Ressourcen

Jetzt herunterladen: Produktblatt zu NeoSapphire H510 Produktblatt zu NeoSapphire P710

Weitere Informationen über die Serie der NeoSapphire All-Flash Arrays

Weitere Informationen über die FlexiRemap-Technologie

Folgen Sie AccelStor auf Twitter: @AccelStor

Folgen Sie AccelStor auf LinkedIn

Über AccelStor, Inc.

AccelStor beschleunigt den Paradigmenwechsel von herkömmlichen Festplatten-Arrays zu modernen All-Flash-Speichern. Die All-Flash Arrays der NeoSapphire-Reihe von AccelStor mit FlexiRemap-Softwaretechnologie bieten eine anhaltend hohe IOPS-Leistung für geschäftskritische Anwendungen. Mit optimierter Speicherverwaltung, Multiprotokoll-Unterstützung sowie von der Vorderseite zugänglichen und im Betrieb austauschbaren SSD-Festplatten verspricht die NeoSapphire-Reihe, die Leistungsengpässe für I/O-intensive Einsatzbereiche wie künstliche Intelligenz, IoT, Rechenzentrum, Virtualisierung, Hochleistungs-Datenverarbeitung, Datenbanken, Medienverarbeitung, Finanztechnologie und Gaming zu beseitigen. Weitere Informationen über AccelStor und NeoSapphire finden Sie unter www.accelstor.com.

AccelStor, FlexiRemap und NeoSapphire sind Marken oder eingetragene Marken der AccelStor, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

Die in dieser Pressemitteilung genannten IOPS-Testergebnisse werden von AccelStor erzeugt und können in verschiedenen Testumgebungen variieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171127005290/de/

Contacts:

AccelStor, Inc.

Clara Lee, +886 2 77467616, Durchwahl 2561

clara.lee@accelstor.com