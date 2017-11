Horizontas FZE erhält Zuschlag für Innotech Group - Finanzierung

Dubai/Zug: Im Rahmen eines anspruchsvollen Auswahlverfahrens konnte sich Horizontas FZE gegen internationale und namhafte Mitbewerber durchsetzen. Die Innotech Group AG mit Sitz in Zug, Schweiz, vergab den Exklusivauftrag zu einer umfassenden Finanzierungsrunde an die Horizontas FZE.

In einem rasant wachsenden Weltmarkt entwickelt und vertreibt die Innotech Group AG die technologisch führende APP BETYA im Bereich des Real-Life Games und Digital Games in der Wettindustrie.

BETYA ermöglicht die Platzierung, Steuerung und die Verbreitung von Browser- und Social-Games für Einzelpersonen sowie Massively-Multiplayer-Online-Games, kurz MMOG genannt, einer eigenen Wette, sowie die exakte Analyse der Resultate in Echtzeitübertragung. Aus den vorhandenen Datenquellen der Spieler / Teilnehmer werden tagesaktuelle, multidimensionale Analysen und Ranglisten erstellt und die wichtigsten Kennzahlen für die Leistungsmessung in einem äusserst benutzerfreundlichen APP-Cockpit zusammengeführt. BETYA bietet die permanente Kontrolle aller erfolgskritischen Parameter. Ob Offline-Gaming oder online-Gaming - Betya ist nicht Komponenten- oder Software abhängig.

Aufgrund der starken Nachfrage nach BETYA befindet sich die Innotech Group AG in einem umfassenden Erweiterungsprozesses, der die Grundlage für eine konsequente Wachstumsstrategie bildet. Nebst zielorientierten und produktspezifischen Massnahmen, verbreitert die Innotech Group AG aktuell ihr Aktionariat, um auf die Herausforderungen im internationalen Wettmarkt optimal vorbereitet zu sein.

Mit Horizontas FZE konnte ein international tätiger und strategischer Partner für die Entwicklung der Kapitalgrundlage gewonnen werden, der über ein hohes Mass an Know-How, sowie über eine ausgezeichnete Reputation am Finanzmarkt verfügt. Durch die verstärkte Präsenz in den asiatischen Märkten, sowie im Mittleren Osten, ist die Innotech Group AG in der Lage, den Vertrieb und die Implementierung von BETYA verstärkt zu forcieren. Global agierende Gesellschaften im Bereich der Wettindustrie fordern die höchstmöglichen Standards. BETYA erfüllt exakt diese Anforderungen.

BETYA ist bereits heute die technologisch führende APP für Online-Gaming-Wetten und wird mit diesen Massnahmen zum weltweit führenden Anbieter avancieren.

Kontakt:

Horizontas FZE Boulevard Plaza Tower 1, Level 14 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard Downtown Dubai P.O.BOX 31291 United Arab Emirates Tel.: +971 4368 0896 Mobil: +971 525 408 874 Mail: info@horizontas.com Web: www.horizontas.com Rep. Office Switzerland Horizontas FZE Thurgauerstrasse 40 CH-8050 Zürich Switzerland Tel.: +41 44 533 69 20 Mail: info@horizontas.com Web: www.horizontas.com Weblink : www.betya-app.com

