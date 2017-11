Schon wieder ein Übernahmegerücht: Die UBS sei womöglich an Teilen der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001) interessiert, konnte man am Sonntag in der Neuen Züricher Zeitung lesen. Nun … wenn all das, was da in den letzten gut zwei Monaten kolportiert wurde, auch nur einen Kern Wahrheit in sich tragen sollte, hieße es: Bitte hinten anstellen. Denn bald sind wohl alle europäischen Banken als potenzielle Käufer der Commerzbank durchgereicht worden … und immer wieder dementiert die Bundesregierung als entscheidender Anteilseigner. Was aber die Marktteilnehmer offenbar nicht stört. Die Aktie gehört zu den am stärksten gelaufenen Aktien des DAX seit Jahresbeginn. Nur: Wie nachhaltig kann das sein?

