Übernahmefantasie könnte den Aktien der Commerzbank am Montag abermals Rückenwind verleihen. Die Papiere stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um knapp Prozent. Zuvor hatte die "NZZ am Sonntag" berichtet, dass die Schweizer Großbank UBS an Teilen der Commerzbank interessiert sein könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...