Zürich - Die USA waren wegen Thanksgiving am Donnerstag geschlossen. Im Vorfeld wurden aber Aktien in den USA gekauft und die Indices kletterten munter weiter. In Europa bremste die stockende Regierungsbildung in Deutschland und die meisten Aktienkurse bewegten sich in einer ruhigen Woche seitwärts. Immerhin gab es zum Wochenende etwas Schwung mit guten Wirtschaftsindikatoren (Ifo und PMI Einkaufsmanager Indices)

Der Euro Stoxx 50 gewann über die Woche 1%, der DAX 0.5% und der SMI 1.6%, wo mit positiven Forschungsresultaten bei Roche der Genussschein 7% in die Höhe sprang und den SMI mitzog. Es bleibt abzuwarten, ob die Details im Dezember die Euphorie rechtfertigen. In der kurzen US-Handelswoche konnte der S&P 500 nochmals 0.9% zulegen und einen weiteren Rekord verzeichnen. Auch der NASDAQ zog weiter, unterstützt von Amazon (+5%)

Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen verharrten auf ihren Ständen, in den USA bei 2.34%, in Deutschland bei 0.36% und in der Schweiz bei -0.13%. Das Protokoll der letzten FED-Sitzung wurde dahingehend interpretiert, ...

