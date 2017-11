Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten ist auch zum Wochenauftakt noch kein Ende der Konsolidierung in Sicht. Der DAX fällt im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 13.047 Punkte und der Euro-Stoxx-50 gibt knapp 0,1 Prozent auf 3.580 Punkte nach. Auf die Stimmung drücken schwächere Vorlagen aus Asien. Dort geht es auf breiter Front etwas nach unten - besonders in Seoul, wo der Leitzins mit einem Schwächeanfall von Samsung 1,4 Prozent verliert. Daneben deckelt der anhaltend feste Euro die Kurse in Europa, er notiert am Morgen weiter klar über der Marke von 1,19 Dollar.

"US-Anleger reizt der Euro zu Gewinnmitnahmen", sagt ein Händler. Sie säßen nun in Europa sowohl auf Kurs- als auch auf Währungsgewinnen - vor dem Jahresende steige die Bereitschaft, die Gewinne zu sichern. Daneben ist der Einfluss des Euro umstritten: "Der starke Euro bremst die Gewinnaussichten für die exportorientierte Industrie", sagt ein weiterer Marktteilnehmer: "Sollte der Euro über 1,20 Dollar steigen, können wir die Jahresendrally vergessen", ergänzt er.

Allerdings gibt es auch andere Stimmen: "Der Währungseinfluss wird überschätzt", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Die Unternehmen seien überwiegend gegen Währungseinflüsse abgesichert - entweder direkt am Devisenmarkt oder über Produktionsstandorte an den Absatzmärkten. Wichtige Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nur in den USA an, wo die Neubauverkäufe Oktober gemeldet werden. Nach dem "Black Friday" in den USA dürfte sich die Nachrichtenlage auf den US-Einzelhandel konzentrieren.

Stimmung für Halbleiter eingetrübt - Commerzbank im Plus

Angeführt wird die Verliererliste von Infineon, die 1,5 Prozent abgeben. Morgan Stanley hat Samsung abgestuft und angemerkt, es gebe Hinweise, nach denen sich der Boom bei Halbleitern abschwächen könnte. ST Micro geben 1 Prozent ab und ASML 0,7 Prozent. Der Index der Technologiewerte in Europa verliert 0,5 Prozent und führt gemeinsam mit Einzelhandelsaktien und Rohstofftiteln den Abschwung an.

Auf der Gewinnerseite im DAX stehen die Aktien der Commerzbank mit 0,7 Prozent Plus. Die schweizerische "NZZ am Sonntag" hatte berichtet, dass die UBS Interesse an Teilen der deutschen Bank haben könne. Im TecDAX steigen SLM Solutions um 2 Prozent auf 44,49 Euro. Die Deutsche Bank hat das Kursziel auf 55 Euro erhöht von 40 Euro. Der TecDAX bröckelt wie der DAX und auch der MDAX etwas ab.

In der dritten Reihe verlieren Stabilus nach neuen Geschäftszahlen 3 Prozent. Delivery Hero zeigen sich volatil und notieren nach Geschäftsausweis nun etwas leichter. Aroundtown legen nach ihrem Zwischenbericht 1,1 Prozent zu.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.579,76 -0,04 -1,47 8,79 Stoxx-50 3.168,50 -0,06 -1,99 5,25 DAX 13.047,40 -0,10 -12,44 13,64 MDAX 26.689,07 -0,05 -14,36 20,28 TecDAX 2.565,27 -0,22 -5,78 41,59 SDAX 11.757,77 -0,23 -27,10 23,51 FTSE 7.405,33 -0,06 -4,31 3,68 CAC 5.382,20 -0,15 -8,26 10,69 Bund-Future 162,97% 0,09 1,79 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:09 Uhr Fr, 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1942 +0,20% 1,1919 1,1939 +13,6% EUR/JPY 132,86 +0,04% 132,80 133,20 +8,1% EUR/CHF 1,1697 +0,07% 1,1689 1,1690 +9,2% EUR/GBP 0,8954 +0,02% 0,8952 1,1180 +5,1% USD/JPY 111,24 -0,17% 111,42 111,56 -4,8% GBP/USD 1,3338 +0,19% 1,3313 1,3348 +8,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,38 58,95 -1,0% -0,57 +2,4% Brent/ICE 63,66 63,86 -0,3% -0,20 +8,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,94 1.287,80 +0,3% +4,14 +12,2% Silber (Spot) 17,06 17,01 +0,3% +0,05 +7,1% Platin (Spot) 942,00 942,50 -0,1% -0,50 +4,3% Kupfer-Future 3,12 3,17 -1,4% -0,05 +23,7% ===

