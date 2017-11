An erster Stelle im DAX stand am Freitag die Aktie von BASF mit einem Plus von fast drei Prozent. Sie zog mit Spekulationen über eine Fusion der Öl- und Gastochter Wintershall an. BASF bestätigte die Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss mit dem in der DEA-Gruppe gebündelten Geschäft von Letter One. Die Ludwigshafener würden bei einem Zusammenschluss die Mehrheit an einem neuen Unternehmen halten. Der Ausgang der Gespräche sei allerdings offen. Das fusionierte Unternehmen, das zwei der größten Öl- und Gaskonzerne Deutschlands vereinen würde, könnte mit mehr als zehn Milliarden Euro bewertet werden, bezifferte Bloomberg das mögliche Volumen. Mit der Meldung setzte sich die Aktie von BASF von der zuletzt gehaltenen Unterstützung um 91,30 Euro nach oben ab und ...

