Technische Stoerung beseitigt



Emergency Information MIC: XFRA - XOE-Schnittstelle - resolved



Die technische Stoerung im Boerse Frankfurt Markt (MIC: XFRA) fuer XOE-Schnittstelle (betroffen waren intelligente Orders) wurde zwischenzeitlich beseitigt.



Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an das Functional Helpdesk unter der Telefonnummer +49-69-211-11050





Technical failure resolved



The technical failure in XOE interface (impacted intelligent order types) of the Boerse Frankfurt market (MIC: XFRA) was resolved in the meantime.



Please do not hesitate to contact the Functional Helpdesk at +49-69-211-11050 for any questions you may have.