Siemens steht derzeit in der Kritik. Wegen der geplanten Stellenstreichungen in den Bereichen Kraftwerks- und Antriebstechnik gehen Arbeitnehmervertreter wie auch Politiker auf die Barrikaden. Das Wachstum in anderen Sparten gerät dabei in den Hintergrund. Vor allem die Digitale Fabrik soll weiter ausgebaut werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...