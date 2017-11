Die Online-Bestellplattform Delivery Hero kann nach der heutigen Veröffentlichung der Quartalszahlen überzeugen. Das Berliner Unternehmen konnte im dritten Quartal des Geschäftsjahres knapp 137,9 Millionen Euro umsetzten und somit ein deutliches Plus von 60 Prozent (Q3 2016: 86,1 Millionen Euro) erwirtschaften. In den ersten neun Monaten kommt Delivery Hero auf insgesamt 384,4 Millionen Euro, was einer Steigerung von 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

