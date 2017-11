Zürich, 27. November 2017 - Zürich, 27. November 2017 - UBS erhöht die Salärsumme für ihre in der Schweiz tätigen Mitarbeiter bis und mit mittleres Kader per 1. März 2018 um 1,0%. Die Saläranpassungen erfolgen markt-, funktions- und leistungsorientiert, wie die Grossbank am Montag mitteilt.

Dies ist das Ergebnis, welches die Delegationen der Arbeitgeberseite und der UBS-Arbeitnehmervertretung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...