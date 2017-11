Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit tieferen Kursen auf breiter Front in die Sitzung gestartet. Nach der starken Vorwoche werden die jüngsten Gewinne damit vorerst konsolidiert. Mit der Bewegung hin zu einer grossen Koalition in Deutschland, dem dortigen starken ifo-Index und dem verheissungsvollen Start ins Weihnachtsgeschäft am "Black Friday" sei die Stimmung zuletzt nicht schlechter geworden, hiess es in Börsenkreisen. Nach wie vor treibe aber die Marktteilnehmer die Frage um, ob sich ein Einstieg bei den Schweizer Aktien im Hinblick auf ein Jahresendrally noch lohnt.

Und die Meinungen gehen dabei naturgemäss auseinander. Während dies von vielen weiterhin bejaht wird, verklingen auch die Stimmen nicht, welche vor einem Rückschlag warnen. Die Stimmung unter den Investoren neige zur Euphorie, was keine gute Voraussetzung für die Aktienmärkte sei, heisst es im Handel. Ausserdem habe es zuletzt aus charttechnischer Sicht verschiedene "Hindenburg-Omen" gegeben, was auf eine bevorstehende stärkere Korrektur hinweisen könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,11% tiefer bei 9'315,52 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,26% auf 1'493,53 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,17% auf 10'670,38 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 19 im Minus, 8 im Plus und 3 unverändert.

Für Gesprächsstoff sorgt ein Chefwechsel bei Julius Bär, was die Aktie (-3,9%) stark unter Druck setzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...