Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit tieferen Kursen auf breiter Front in die Sitzung gestartet. Nach der starken Vorwoche werden die jüngsten Gewinne damit vorerst konsolidiert. Mit der Bewegung hin zu einer grossen Koalition in Deutschland, dem dortigen starken ifo-Index und dem verheissungsvollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...