Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, fällt zum Beginn der neuen Woche und so wird das Tagestief im Bereich von 92,65/60 gebildet. USD Fokus leidet unter US Politik Der Index zieht sich mit der europäischen Eröffnungsglocke zurück, da der EUR/USD seine Rallye fortsetzt und so findet der Handel ...

