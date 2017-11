Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-27 / 10:00 *Senvion-geführtes Konsortium beantragt Horizont 2020 Förderung "ReaLCoE" senkt Stromgestehungskosten zukünftiger 10MW+ Offshoreturbinen deutlich * *Hamburg: *Senvion, ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, hat in Zusammenarbeit mit Partnern entlang der Wertschöpfungskette der Offshore-Windenergiebranche einen Projektvorschlag bei der Europäischen Kommission im Rahmen des Förderprogramms Horizont 2020 eingereicht. Aus dem Projektvorschlag gehen Investitionen im Umfang von mehreren hundert Millionen Euro in den europäischen Sektor für saubere Technologien hervor. Im Rahmen des Projekts "ReaLCoE" will das paneuropäische Konsortium unter Federführung von Senvion eine robuste, zuverlässige Offshore-Windenergieanlage der nächsten Generation im Leistungsbereich von über 10 Megawatt (MW) entwickeln. *Jürgen Geißinger, CEO von Senvion, sagt:* "Senvion ist im Offshore-Geschäft bei Multimegawattturbinen einer der Vorreiter. Die Vision von ReaLCoE besteht darin, das volle Potenzial der Offshore-Windenergie freizusetzen, um an den Strommärkten weltweit in direkten Wettbewerb mit konventionellen Energieträgern zu treten. Erreicht wird dies durch Innovationskraft und den Zusammenschluss zahlreicher Disziplinen im Offshore-Bereich. So können Effizienzsteigerungen und Möglichkeiten zur Senkung der Stromgestehungskosten an jeder Stelle der Wertschöpfungskette genutzt werden. Mit den Fördergeldern der Europäischen Union soll es erleichtert werden, neue Kooperationspartnerschaften zu bilden und den Wandel der Offshore-Windenergie zu einem wirklich digitalen Branchensegment anzustoßen." Senvion hat im Mai 2017 die Entwicklung einer 10MW+ Offshore-Windenergieanlage bekannt gegeben. Mit der Umsetzung eines integrierten Ansatzes im Rahmen des Verbundprojekts vollzieht das Unternehmen nun einen weiteren Schritt in diese Richtung. Das Unternehmen hat die erfahrensten Stakeholder der Offshore-Branche sowie innovative KMU eingeladen, sich dieser wertschöpfenden Partnerschaft anzuschließen. Die vertikale Integration der Wertschöpfungskette, also die Umstellung von einer sequenziellen auf eine modulare und parallele Entwicklung, Erprobung und Zertifizierung, sowie neue Formen der Zusammenarbeit lassen diese Vision Realität werden. *Geißinger ergänzt*: "Durch austauschbare Komponenten und die parallele Erprobung und Zertifizierung wird sich die Time-to-Market deutlich verkürzen. Eine längere Betriebslaufzeit sowie geringere Service- und Wartungsanforderungen werden zu einer erheblichen Senkung der Stromgestehungskosten führen. Dank dieses robusten, zuverlässigen und modularen Turbinendesigns kann die Windenergieanlage problemlos an unterschiedliche Märkte und Kundenvorgaben angepasst werden." 150 Teilnehmer aus neun Ländern haben das Projekt "ReaLCoE" im Rahmen von drei Workshops im Laufe fast eines Jahres vorbereitet. Renommierte Forschungsinstitute wie DTU, ECN und das Fraunhofer IWES sichern die Berücksichtigung der neuesten technologischen Entwicklungen. Mit EnBW gehört darüber hinaus einer der führenden Versorger in Europa, der am Markt Nullgebote platziert hat, dem Konsortium an. Im Verlauf des Projekts will das Konsortium für den ersten Prototypen einer Multimegawattturbine eine Technologieplattform in einer realistischen Offshore-Umgebung entwickeln, installieren, demonstrieren, betreiben und erproben. *Über Senvion* Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,33 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden hauptsächlich in den Senvion TechCentern in Osterrönfeld und Bangalore konstruiert und in den deutschen und portugiesischen Werken in Bremerhaven, Vagos und Oliveira de Frades sowie in Zory-Warszowice, Polen und Baramati, Indien gefertigt. Mit rund 4.500 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 7.500 Windenergieanlagen zurückgreifen. Mit rund 4.500 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 7.500 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien, Chile oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert. 