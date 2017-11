Da die globalen Börsen in den letzten Jahren stark gestiegen sind, könnte es wichtiger denn je sein, die besten Chancen innerhalb einer bestimmten Branche zu finden. Natürlich gibt es viele verschiedene Methoden, dies zu tun. Allerdings kann es schwierig sein, sie auf eine Reihe von Branchen anzuwenden.



In diesem Sinne stelle ich dir hier eine Kennzahl vor, die sich für Foolische Anleger als nützlich erweisen könnte.

Eine einfache Rechnung

Es handelt sich dabei um die Kennzahl Return on Capital Employed (ROCE), also die Rendite auf das eingesetzte Kapital. Sie liefert ein Maß für die Rentabilität eines Unternehmens und gibt Auskunft darüber, wie ...

