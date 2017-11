Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Spitzenpolitiker der SPD haben zahlreiche Vorbedingungen für einen möglichen Eintritt ihrer Partei in eine erneute Große Koalition genannt. Parteivize Ralf Stegner forderte von der Union als "vertrauensbildende Maßnahme" eine Umsetzung von Regelungen für eine Solidarrente und eine Rückkehr von Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigung. "Im übrigen könnten die ja im Bundestag ja wenigstens einmal die Dinge umsetzen, die wir vereinbart haben, die Solidarrente zum Beispiel, Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit für Frauen", sagte Stegner im ARD-"Morgenmagazin".

Dies könne im Bundestag geschehen, eine Mehrheit sei da. "Einfach so 'mal in die Große Koalition springen, das geht mit der SPD nicht", stellte Stegner klar. CDU und CSU sah er nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen in der Defensive. "Was die Union sich vorstellen kann oder nicht, das spielt jetzt erst einmal gar keine Rolle, denn die haben die Verhandlungen an die Wand gefahren." Der stellvertretende SPD-Chef sah auch "durchaus Modelle" für eine Minderheitsregierung.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach verlangte die Einführung einer Bürgerversicherung, die ein "zentrales Anliegen" seiner Partei sei. Zwar sollte die SPD "vorab keine Bedingungen stellen", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Passauer Neuen Presse. "Aber wir wollen eine Bürgerversicherung mit einem gemeinsamen Versicherungsmarkt ohne Zwei-Klassen-Medizin." Dies wäre nach seinen Worten nicht das Ende der Privaten Krankenversicherung. Lauterbach sah die Chancen auf eine Neuauflage der großen Koalition bei "50 zu 50, keineswegs höher". Komme die Union der SPD nicht entgegen, werde es Neuwahlen geben, vor denen sich die SPD "nicht fürchten" müsse.

Soli soll für untere und mittlere Einkommen fallen

Der mächtige SPD-Landesverband Nordrhein-Westfalen nannte unterdessen Kernpunkte aus dem Wahlkampf als "Grundlage für die Gespräche". In einem Brief an Parteichef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles verlangt der Verband laut Süddeutscher Zeitung unter anderem eine Bürgerversicherung, eine Anhebung des Rentenniveaus und höhere Steuern auf große Vermögen.

SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel bezeichnete die finanzpolitischen Konzepte seiner Partei als Grundlage für beide Bündnisoptionen mit der Union. "Grundlage für alle Optionen ist unser Steuerkonzept aus dem Wahlkampf", sagte er der Rheinischen Post mit Blick auf eine Große Koalition oder eine von der SPD tolerierte Minderheitsregierung. "Klar ist, dass nach unseren Vorstellungen der Soli ab 2020 für untere und mittlere Einkommen entfallen muss", sagte Schäfer-Gümbel.

Die geschäftsführende Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries forderte in dem Blatt, den Ausbau von digitaler Infrastruktur zur Priorität einer neuen Bundesregierung zu machen. "Ein schnelles und zuverlässiges Internet ist das A und O für unsere künftige Wettbewerbsfähigkeit", sagte die SPD-Politikerin. Das müsse "auf der Prioritätenliste einer neuen Bundesregierung ganz oben stehen".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat für Donnerstagabend die Parteichefs von CDU, CSU und SPD ins Schloss Bellevue geladen, um mögliche Regierungskonstellationen nach dem Scheitern der Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis zu erörtern. Die CDU-Spitze hatte sich bei Beratungen am Sonntag für eine Große Koalition stark gemacht. "Jetzt müssen wir die Gespräche auch führen", sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. "Da rate ich allen, nicht vorher gleich wieder auf dicke Hose zu machen und zu sagen, was alles auf jeden Fall durchgesetzt werden muss."

