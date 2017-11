St. Gallen - Der Euro hat in diesem Jahr ein starkes Comeback gezeigt. Vor drei Jahren wurde er von den Finanzmärkten noch dem Untergang geweiht. Griechenland stand vor dem Konkurs, das gleiche galt für die italienischen Banken. Im Internet wurden Wetten entgegengenommen, wann der Euro auseinanderbricht. Viele Analysten versuchten, sich bei ihrer Prognose für den Euro nach unten zu übertrumpfen. Das Durchbrechen der Parität zum Dollar war bei ihnen nicht eine Frage des «ob», sondern nur des «wann». Ende 2017 sieht die Welt für den Euro anders aus. Griechenland hält sich mit Geld der anderen Euroländer über Wasser. Die italienischen Banken haben einen neuen Anstrich erhalten, der die Probleme der notleidenden Kredite übertüncht. Die Prognosen für den Euro schiessen in den Himmel. Dass der Euro zum Franken über den ehemaligen Mindestkurs von 1.20 steigt, ist bei ihnen nicht eine Frage des «ob», sondern des «wann». Ich schloss mich vor drei Jahren den Abgesängen auf den Euro nicht an. Heute bin ich skeptisch, ob die Liebe der Finanzmärkte zum Euro auf Dauer hält.

Es sind drei Faktoren, die die Finanzmärkte von einem starken Euro schwärmen lassen. Erstens wird nach dem Wahlsieg Emmanuel Macrons in Frankreich von der neuen Achse Paris-Berlin ...

