Der Photovoltaik-Zulieferer bietet nasschemische Prozessanlagen und Vakuum-Beschichtungsanlagen für die Herstellung der hocheffizienten Solarzellen an. Die Anzahlung für die neue Bestellung erwartet Singulus in Kürze.Die Singulus Technologies AG hat sich einen Auftrag für die Lieferung seines Equipments zur Herstellung von Heterojunction (HJT)-Solarzellen gesichert. Der Vertrag für die Produktionsanlage des Typs Silex II sowie die Lieferung der neuen Kathodenzerstäubungsanlage (Sputtering-System) mit dem Produktnamen Generis PVD sei in den vergangenen Tagen unterzeichnet worden, teilte der Photovoltaik-Zulieferer ...

