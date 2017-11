Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-27 / 10:05 *Montega schafft mit neuer Angebotsstruktur höchste Preistransparenz* Die Montega AG hat im Vorfeld der ab Januar 2018 geltenden EU-Finanzmarktrichtlinie MiFID II ihr Produktangebot grundlegend neu strukturiert. Institutionelle Investoren adressiert das Hamburger Researchhaus zukünftig mit Research BASIC, Research PLUS und Research PREMIUM - drei attraktive und transparente Leistungspakete, die gezielt auf die individuellen Bedürfnisse der Marktteilnehmer zugeschnitten sind. Das Basismodell umfasst neben Publikationen aus der Core Coverage auch die Produktneuheit ALPHA, mit der Montega regelmäßig attraktive Investmentideen außerhalb des Mainstreams präsentiert. Im Fokus der Alphastudien liegen Small- und MidCaps aus der DACH-Region, hinsichtlich Marktkapitalisierung und Herkunft der betrachteten Titel setzen sich die Analysten aber grundsätzlich keine Grenzen. Über Research PLUS erhalten Investoren sämtliche Research-Veröffentlichungen aus dem breiten und durch Neuaufnahmen stetig erweiterten Coverage-Universum von Montega. Hierzu gehört mit K.I.S.S. auch ein E-Mail-Alert zur schnellen Einschätzung kursrelevanter Ereignisse bei gecoverten Unternehmen. Premium-Kunden schließlich steht nicht nur das erfahrene Analystenteam von Montega als Ansprechpartner zur Seite, darüber hinaus wird über zahlreiche Roadshows und Fieldtrips auch ein direkter Zugang zu Entscheidungsträgern in Unternehmen vermittelt. Die Rationale der neuen Angebotsstruktur fasst Alexander Braun, Vorstand der Montega AG, folgendermaßen zusammen: "Mit unserem modularen Aufbau schaffen wir höchste Preistransparenz und Flexibilität. Kunden können bei uns zwischen drei Produkten wählen: Basic, Plus und Premium. Das Basic-Paket startet schon bei 450 Euro im Monat und ist quartalsweise kündbar. Damit können Vermögensverwalter, die durch MiFID II keinen Researchzugang mehr haben, ohne große finanzielle Anstrengungen unsere Leistungen kennenlernen." Weiterführende Informationen zum Angebot finden interessierte Investoren auf der neugestalteten Website von Montega unter: http://www.montega.de/angebotsuebersicht/angebot-fuer-investoren [1] *Über Montega* Die Montega AG ist eines der führenden Researchhäuser mit einem klaren Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst derzeit rund 70 Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte. Die Firmen-Philosophie ist von unternehmerischem Denken und Handeln geprägt. Die Montega AG ist unabhängig und eigentümergeführt. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices aus Deutschland, England, der Schweiz und Luxemburg. Diese versorgt die Montega AG mit Research-Publikationen, die exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Analysten des Hauses zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und Midcap-Unternehmen aus. *Presse- und Investorenkontakt:* Montega AG Patrick Speck Schauenburgerstraße 10 20095 Hamburg Tel.: 040/ 41111 3770 Mail: p.speck@montega.de =-- Ende der Pressemitteilung --- +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Montega AG Schlagwort(e): Sonderthemen 2017-11-27 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 632421 2017-11-27 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=912203434e2f546194f985eb384a9700&application_id=632421&site_id=vwd&application_name=news

