Essen - Am Freitag kam es im Tagesverlauf gerade bei deutschen Staatsanleihen zu einigen Gewinnmitnahmen, während sich die Kurse der US-Treasuries nur wenig bewegten, so die Analysten der National-Bank AG.Möglicherweise seien die Kursverluste bei deutschen Staatsanleihen auch darauf zurückzuführen, dass die künftige deutsche Regierung erneut durch eine große Koalition gestellt werden könnte. Die Anleger dürften antizipieren, dass der Sparkurs der letzten Legislaturperiode so nicht fortgesetzt werde. Die Forderungen von Seiten der Sozialdemokraten seien ja bekannt. Und das spreche nicht unbedingt für eine Fortsetzung des Konsolidierungskurses.

