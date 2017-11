Die Kryptowährungen steigen wieder. Der Bitcoin (BTCUSD) erlebte am Wochenende eine neue Rallye, der Preis stieg um über 20% auf knapp $ 9.600 an. Ausgelöst hat diese Entwicklung vor allem die Nachrichten der zweitgrößten koreanischen Bank, die mit Bitcoin-Geldbörsen für ihre Kunden experimentiert. Der Bitcoin-Preis ist in diesem Jahr bereits um 900% gestiegen. Aber auch Ethereum (ETHUSD) und Dash (DSHUSD) haben eine ähnliche Performance hingelegt, beide Währungen haben ebenfalls neue Allzeithochs ausgebildet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...