Schwache Performance in China lastet auf asiatischen Aktienmärkten Black Friday Online-Verkäufe steigen um fast 17% im Jahresvergleich, heute geht es mit dem Cyber Monday weiter Bitcoin-Preis (BTCUSD in xStation 5) steigt am Wochenende um über $ 1.500 an

Zusammenfassung:Obwohl die europäischen und amerikanischen Aktienmärkte Ende letzter Woche noch einmal zulegen konnten, schwächelten heute Morgen die Märkte in Asien. Der chinesische Aktienmarkt performte bisher am schlechtesten. Darüber hinaus stieg der EURUSD unter anderem aufgrund der nachlassenden politischen Unsicherheit in Deutschland über die Marke von 1,19. Zu guter Letzt stieg der Bitcoin auf über $ 9.500 an, da die zweitgrößte Bank Südkoreas bekannt gab, dass sie Bitcoin-Wallet-Dienste für ihre Kunden testet. Die Märkte in Asien verloren heute Morgen an Wert. Den größte Rückgang verzeichneten die chinesischen Aktien - der Hang Seng CE (CHNComp) verlor über 1%, während der Shanghai Composite etwa 1,30% verlor. In der vergangenen Woche wurde der Aktienmarkt ...

