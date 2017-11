Noch scheint es einfacher, Autos zu vernetzen - sprich smart zu machen - statt sie mit ordentlichen Elektro-Reichweiten auf die Straße zu schicken. Es dauert alles -auch wenn es vom ersten smarten System, ABS, bis zum selbstfahrenden Auto theoretisch nur 40 Jahre dauerte. Vivien Sparenberg von Vontobel, warum und in wen jetzt in Sachen Auto investieren? Was können heute noch die Autohersteller? Wer sind die Konkurrenten? Wo bleiben die Zulieferer? Wie schon heute investieren? Und in wen? Google? Apple? Nvidia? Tesla? Daimler? BYD? Vivien Sparenberg von Vontobel beantwortet bei einer kleinen Autofahrt die Fragen von Antje Erhard