Unterföhring (ots) - Tagessieg für SAT.1: "The Voice of Germany" erzielt sehr gute 16,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. "LUKE! Die Woche und ich" sehen im Anschluss hervorragende 14,9 Prozent.



Bester Wert seit Start: "Hochzeit auf den ersten Blick" erreicht am Sonntag-Vorabend mit 14,3 Prozent Marktanteil (14-49 J.) einen neuen Bestwert. Davor holt "Charlie und die Schokoladenfabrik" starke 13,5 Prozent Marktanteil.



SAT.1 ist mit 11,4 Prozent Marktanteil (14-49 J.) Marktführer am Sonntag.



Diese Talente treten am Donnerstag in der vierten Ausgabe der Battles an: Alexander & Silke Mohnfeld (50/41, Kreuzau/NRW), Amin Afify (25, Köln), Anna Heimrath (20, Graz/Österreich), Barbara Padron Hernandez (35, Stuttgart), Benjamin Hartmann (22, Berlin), Chris Bertl (36, Wien/Österreich), Dae-On Jung (30, Berlin), Dajana Günther (30, Berlin), Doris Mete (27, Uzwil, Kanton St. Gallen/Schweiz), Dzenan Buldic (23, Kempten), Frederic Lipgens (19, Gaaden bei Wien/Österreich), Friederike Bayer (28, Berlin), Georgia Loui (22, Erfurt), Gregor Hägele (17, Stuttgart), Jade Pearl Baker (22, Berlin), Jan Hasanov (20, Reutlingen), Jimmy Risch (19, Steinsel/Luxemburg), Jonny Mahoro & Jakob Ude (beide 18, Bonn), Julien Alexander Blank (20, Essen), Marie-Claude Rubin (27, Berlin), Patrizia Gasser (18, Hermagor, Kärnten/Österreich), Petra Wydler (28, Zuchwil, Kanton Solothurn/Schweiz), Tasha Gonser (21, Berlin).



"The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr.



