Frankfurt am Main/Erlangen/Berlin (pts014/27.11.2017/10:30) - Weltweit leben mehr als 36 Millionen Menschen mit einer HIV-Infektion und so mit der ständigen Angst, früher oder später an AIDS zu erkranken. In Deutschland infizieren sich laut Robert-Koch-Institut jährlich noch immer über 3.000 Menschen mit dem Virus. Die ImmunoLogik GmbH hat zusammen mit einem Forscherteam der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg HIV den Kampf angesagt und einen innovativen neuen Wirkstoff identifiziert, um diesen auf den Markt zu bringen. Auf der Crowdinvesting-Plattform http://www.aescuvest.de sammelt das Team von ImmunoLogik nun zwölf Wochen lang Kapital für dessen Weiterentwicklung. Trotz der inzwischen verfügbaren Therapiemöglichkeiten bei einer HIV-Infektion gibt es immer noch eine große Bedrohung, an AIDS zu erkranken. Die auf dem Markt verfügbaren Medikamente haben nicht nur viele Nebenwirkungen, über die Einnahmedauer steigt auch das Risiko der Resistenzbildung. Bei einigen Patienten, die sich mit multi-resistenten Viren infiziert haben, schlagen die Medikamente von vornherein nicht an. Versagt die Therapie, kann dem Infizierten nicht mehr geholfen werden; die Erkrankung führt unweigerlich zum Tod. Das HI-Virus: ein tückischer Gegner Etablierte Therapien richten sich mit einer Reihe von Medikamenten gegen virale Bausteine und unterdrücken die Vermehrung des Virus und dadurch bei den meisten Infizierten den Ausbruch der tödlich verlaufenden AIDS-Erkrankung. "Das HI-Virus ist auf solche Angriffe jedoch vorbereitet", erklärt Dr. Christian Setz, Virologe an der Uni Erlangen und Geschäftsführer der inzwischen in Berlin ansässigen ImmunoLogik GmbH. "Das Virus verändert sich ständig - es mutiert millionenfach schneller als das menschliche Genom. So entstehen stets neue Varianten, die zunehmend gegen die bestehenden Wirkstoffe resistent sind." Außerdem haben die Medikamente starke Nebenwirkungen und können von einer größeren Zahl von Patienten nicht dauerhaft eingenommen werden. Deshalb sterben trotz moderner Therapiemöglichkeiten allein in West- und Mitteleuropa sowie den USA jährlich ca. 22.000 HIV-Infizierte an den Folgen von AIDS, weltweit sind es mehr als eine Million Menschen. Gezielter Angriff der Wirtszelle Um die Resistenzbildung zu umgehen und den Erkrankten zu helfen, für die es keine wirksame Therapie mehr gibt, hat die ImmunoLogik GmbH eine mögliche Alternative gefunden. Der Wirkstoff IML-106 gehört zur neuartigen Wirkstoffklasse der sogenannten DUB-Inhibitoren (Deubiquitinase-Inhibitoren). Diese greifen nicht das Virus selbst an, sondern blockieren innerhalb der infizierten Zellen spezielle Bausteine, auf die das Virus angewiesen ist. So kann es sich nicht weiter vermehren und wird unschädlich gemacht. Erst in den letzten Jahren konnte die ImmunoLogik GmbH zusammen mit einem Erlanger Forscherteam um Professor Ulrich Schubert, ebenfalls Virologe und einer der Gründer der ImmunoLogik GmbH, zeigen, dass bestimme DUBs der Wirtszelle eine solch entscheidende Rolle im Lebenszyklus der HI-Viren einnehmen. Diese Erkenntnisse wurden im August dieses Jahres in einem renommierten internationalen Fachjournal veröffentlicht und schlugen in Fachkreisen bereits hohe Wellen. In aufwendigen Studien haben die Wissenschaftler schließlich den Wirkstoff IML-106 identifiziert, den sie inzwischen in 42 Ländern zum Patent angemeldet haben. Crowdfinanzierung soll Bewusstsein schärfen und Weiterentwicklung finanzieren Mit der Crowdfunding-Kampagne will die ImmunoLogik GmbH bewusst die breite Öffentlichkeit ansprechen und weiter für die Themen HIV und AIDS sensibilisieren. "In den vergangenen Jahren ist das Thema AIDS weitestgehend aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit verschwunden. Nach wie vor ist die Erkrankung aber nicht heilbar und weltweit sind viele Menschen von ihren gravierenden Folgen betroffen", berichtet Dr. Setz. Kampagnen wie die zum Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember leisten einen wichtigen Beitrag zu Aufklärung und Bewusstseinsschärfung, so der Virologe. In diese Richtung ziele auch die Kampagne, die über https://www.aescuvest.de/immunologik erreichbar ist. An ihr können sich Interessierte bereits ab einer Summe von 250 Euro beteiligen. Sie unterstützen mit ihrem Investment nicht nur die Weiterentwicklung des neuen Wirkstoffs, sondern können auch am möglichen Erfolg partizipieren. Mit der Hilfe der Kapitalgeber möchte ImmunoLogik in die Produktion des Wirkstoffs unter internationalen pharmazeutischen Standards für die Medikamenten-Entwicklung einsteigen, um in den kommenden Jahren mit klinischen Studien beginnen zu können. Insgesamt sollen innerhalb der kommenden zwölf Wochen bis zu 500.000 Euro aufgenommen werden. Investoren erhalten eine Basisverzinsung ihres eingesetzten Kapitals sowie bei Investition bis zum 3. Dezember einen Frühzeichnerbonus und werden voll an der Wertsteigerung des Unternehmens beteiligt. Die Laufzeit der Anlage beträgt zehn Jahre. Über DUB-Inhibitoren DUB-Inhibitoren gehören zu einer neuartigen Wirkstoffklasse, welche teilweise sehr spezifisch einige der über 90 bekannten deubiquitinylierenden Enzyme (DUBs) der menschlichen Zelle hemmen. DUBs regulieren verschiedenste zelluläre Prozesse. Sie sind auch bei der Entstehung von Krebs beteiligt und für die Vermehrung von einigen pathogenen Mikroorganismen wie Bakterien und Viren essentiell. Die Inhibition dieser DUBs können sehr effektiv, sowohl die Entstehung von Tumoren als auch die Vermehrung von bestimmten Pathogenen, wie z. B. HIV, verhindern. Aufgrund der Neuartigkeit dieser Inhibitoren sind noch keine klinischen Studien durchgeführt worden. Allerdings stehen einige DUB-Inhibitoren, welche potenziell für die Behandlung von einigen Krebsarten geeignet sind, kurz vor dem Eintritt in die klinische Phase. Über aescuvest aescuvest ist die erste europäische Crowdinvesting-Plattform, die sich auf den äußerst innovativen und nachhaltig wachsenden Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. aescuvest eröffnet privaten wie institutionellen Anlegern die Möglichkeit, unternehmerische Investitionen in diesem chancenreichen Wirtschaftszweig zu tätigen. Unternehmen präsentieren auf der Plattform ihre smarten Ideen, patenten Produkte oder digitalen Konzepte, um sie mit Hilfe der Crowd zu finanzieren. Dabei erreichen sie ein Netzwerk von über 10.000 registrierten Nutzern sowie mehr als 220.000 Branchenexperten und platzieren ihre Idee direkt in der Zielgruppe. aescuvest bietet Start-up- und Wachstumsunternehmen aus den Sektoren Medizintechnik, Biotechnologie, Digitale Gesundheit, Gesundheitsimmobilie oder Dienstleistung Finanzierungs-, Marketing- und Vertriebsunterstützung aus einer Hand und dient so als Sprungbrett in einen der dynamischsten deutschen Wirtschaftszweige. http://www.aescuvest.de Über ImmunoLogik GmbH Die ImmunoLogik GmbH ist ein Biotechnologie-Unternehmen, welches sich mit der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Wirkstoffen und Therapien zur Behandlung angeborener und erworbener Erkrankungen des Immunsystems befasst. Sie entwickelt einen innovativen Wirkstoff zur effizienten und lebenswichtigen Behandlung von austherapierten HIV-Patienten, die ansonsten durch den Ausbruch von AIDS zwangsläufig versterben würden. http://www.immunologik.de Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Die tatsächlich erzielte Rendite Ihrer Anlage kann höher oder niedriger ausfallen. Die aescuvest GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass ausgewiesene Zinsen tatsächlich erzielt werden. (Ende) Aussender: aescuvest GmbH Ansprechpartner: Frank Schwarz Tel.: +49 611 580 2929 0 E-Mail: presse@aescuvest.de Website: www.aescuvest.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171127014

