Lauda-Königshofen - BASF-Aktie zieht nach Spekulationen an - Chartanalyse Die Aktie von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) stand im DAX am Freitag mit einem Plus von fast drei Prozent, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...