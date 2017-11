Anleger erhalten ab heute die Chance, mit dem Angebot HEH Flugzeugfonds 21 Alicante in einen weiteren Regionaljet zu investieren. Die Nachfrage dürfte wie gewohnt enorm sein. Weiter News lesen Sie in unserem Überblick.HEH: Neuer Regionalflugzeugfonds in die Platzierung gestartetWer dabei sein möchte, sollte schnell sein: Heute startete der HEH Flugzeugfonds 21 Alicante in die Platzierung. Investiert wird in einen Regionaljet vom Typ Bombardier CRJ 1000. Die Maschine ist aufgrund des effizienten Treibstoffverbrauchs eines der meistverkauften Regionalflugzeuge auf dem Markt. Verleast wurde der Jet an die spanische Fluggesellschaft Air Nostrum, welche alle Regionalflüge für Iberia durchführt. Geplant wurde mit einer Fondslaufzeit von 15 Jahren bis Ende 2032. Laut Prognose dürfen Anleger Gesamtausschüttungen in Höhe von 187 Prozent erwarten. Eine Volltilgung des Darlehens ist nach zehn Jahren geplant. Anleger können sich ab 20.000 Euro beteiligen: Portrait und Unterlagen zum HEH Flugzeugfonds 21 Alicante.

