Hamburg (ots) - 1. Überlegen Sie sorgfältig, wem Sie auf welchem Weg Ihre Festtagsgrüße übermitteln wollen. Weihnachtswünsche als Tweet oder irgendwo anders gepostet, über WhatsApp oder als SMS versendet, via E-Mail oder Fax bergen die Gefahr, als nichts Besonderes eingestuft zu werden. Weil es im Zeitalter der elektronischen Medien seltener geworden ist, gute Wünsche per Post zu verschicken, werden Sie auf diesem Weg mehr Aufmerksamkeit erzielen und darüber hinaus auch in vielen Fällen mehr Freude bereiten.



2. Dies gilt besonders, wenn Sie Handschriftliches versenden und somit Ihre Wertschätzung für die Empfangsperson unterstreichen. Am meisten davon zeigen Sie, wenn Sie Ihre Weihnachts- oder Neujahrswünsche komplett handschriftlich verfassen, sei es als Brief oder beim Text in einer Karte. Da dies im Geschäftsleben oft nicht zu verwirklichen ist, kann in solchem Fall die persönliche Note auf verschiedene Arten erreicht werden: Entweder, indem Sie die Anrede und die Grüße per Hand schreiben oder dadurch, dass Sie dem gedruckten Text einen handschriftlichen Satz zufügen. Das Minimum an Höflichkeit ist dann eine "echte" Unterschrift zusätzlich zur gedruckten. Eingescannte oder gar gestempelte wirken lieblos. Tipp für große Unternehmen: Diese Aufgabe frühzeitig an viele verschieden Personen verteilen, zum Beispiel abteilungsweise.



3. Erwägen Sie, einen anderen Zeitpunkt für Ihre Jahresendpost zu wählen, als allgemein üblich. Beispiele: Sie terminieren diese bereits zum 1. Advent oder zum Nikolaustag oder entscheiden sich für Neujahrsgrüße. Letzteres hat zusätzlich zum erhöhten Aufmerksamkeitsgrad bei der Empfangsperson diesen Vorteil: Sollte bei Ihnen ein Weihnachtsgruß von einem Menschen eingegangen sein, den Sie nicht auf Ihrer "Postliste" hatten, bekommt dieser Ihre guten Wünsche ohne das Gefühl, vergessen worden zu sein. Vorausgesetzt, Ihr Text ist entsprechend formuliert. Dies empfiehlt sich sowieso, falls Sie Ihre Sendung erstmalig statt zu Weihnachten zum Jahreswechsel beschließen, damit bei niemandem Vergesslichkeit als Grund für die Neujahrspost angenommen wird.



