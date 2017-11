Berlin (ots) -



Mit Geschichten, die sich wie Science-Fiction anfühlen, aber gleichzeitig verdammt realitätsnah sind, hat sich der US-amerikanische Autor Daniel Suarez einen Namen gemacht: Künstliche Intelligenz, Virtual und Augmented Reality und das Darknet zählen zu seinen Themen. In seinem neuesten Werk "BIOS" wirft der Kultautor einen Blick in eine nicht all zu weit entfernte Zukunft, in der das technische Zeitalter bereits hinter uns liegt und die biologische Moderne begonnen hat. Herausgekommen ist ein überaus spannender Thriller, den es jetzt exklusiv bei Audible zum Anhören gibt. Jessica Martin mit unserem Hör-Tipp der Woche.



Sprecherin: Im Jahr 2045 hat sich vieles verändert: Dank der massenhaften Verbreitung von Lichtfeldtechnik, werden Bilder direkt ins Auge projiziert. Nichts von dem, was man sieht, ist zwangsläufig real. Es wird auch nichts mehr gebaut, sondern einfach gezüchtet.



O-Ton 1 (BIOS, 22 Sek.): Was einst industriell gefertigt worden war, erzeugten jetzt zunehmend maßgeschneiderte Organismen - Algen, Hefen, Bakterien. Autokarosserien aus Chitin. Biokraftstoff aus modifizierten Escherichia-Coli-Bakterien. Tierleidfreies Fleisch und tierleidfreie Milchprodukte aus nachhaltiger Zellkultur-Produktion. Biofabrikation statt maschineller Herstellung.



Sprecherin: Genmanipulation ist längst Standard geworden. Und auch beim Kinderkriegen wird nichts dem Zufall überlassen: Designer-Babys sind voll im Trend. Das Leben selbst steht im Dienst des menschlichen Willens und kann durch sogenannte "Edits" manipuliert werden.



O-Ton 2 (BIOS, 9 Sek.): Schon minimale Edits können Ihrem Kind in einer sich schnell verändernden Welt sehr helfen. Manche Edits sind natürlich teurer als andere, aber Elternliebe sollte keine Sparsamkeit kennen."



Sprecherin: Natürlich wird alles streng reguliert. Da aber trotzdem jeder das schönste, klügste, perfekteste Baby will, brummt das Geschäft im Untergrund. Skrupellose Genmafias machen ich breit. Mittendrin der Interpol-Agent Kenneth Durand. Auf seiner Jagd nach Genverbrechern in Singapur verschwindet er plötzlich spurlos. Als er wieder auftaucht, wurde er selbst genetisch manipuliert und gleicht nun seinem größten Feind Marcus Wyckes, einem der meistgesuchten Kartellbosse, bis ins kleinste Detail.



O-Ton 3 (BIOS, 20 Sek.): Das Gesicht im Spiegel war nicht seins. Nicht einmal annähernd. Die Wangenknochen waren anders. Nase, Hals, Kinnpartie - alles falsch. Der Unterschied war größer, als man ihn mit plastischer Chirurgie je hinbekommen hätte. Form und Farbe seiner Augen waren anders. Er war eindeutig der "Marcus Wyckes" auf dem Foto der roten Ausschreibung.



Sprecherin: Kenneth wird vom Jäger zum Gejagten. Vor seinen eigenen Interpol-Kollegen auf der Flucht, muss er gleichzeitig seinen neuen Zwilling Wyckes finden. Dabei geht es nicht nur um Kenneths Leben...



O-Ton 4 (BIOS, 18 Sek.): Denken Sie mal weiter. Lebende Menschen editieren zu können, unterminiert die Grundfesten aller staatlichen Autorität - nämlich die Möglichkeit, jeden Menschen eindeutig zu identifizieren. Wenn die DNA lebender Menschen verändert werden kann, gibt es keine Grundlage mehr, um jemanden zur Verantwortung zu ziehen. Wofür auch immer.



Abmoderationsvorschlag: "BIOS" von Daniel Suarez ist ein nervenaufreibender Thriller über die technisch-biologischen Möglichkeiten der Wissenschaft sowie die Macht und Verantwortung, die mit ihnen einhergehen. Die Hörbuchfassung, die Uve Teschner brilliant und fesselnd spricht, können Sie sich ab sofort bei Audible herunterladen. Noch mehr dazu finden Sie unter audible.de/tipp.



