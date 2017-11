Wien - Die vorläufige Schätzung der Einkaufsmanagerindices (Eurozone, Deutschland, Frankreich) übertraf die allgemeinen Erwartungen deutlich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Einkaufsmanagerindices im Industriebereich lägen inzwischen auf einem außerordentlich hohen Niveau. Beispielsweise weise die Umfrage für das Verarbeitende Gewerbe in der Eurozone mit einem Indexstand von 60 Punkten den höchsten Wert seit dem Jahr 2000 aus. Die vorliegenden Ergebnisse würden auf einen Anstieg der in den kommenden Tagen anstehenden PMI für Italien und Spanien schließen lassen. Mindestens so positiv sollten die Sentiment Umfragen der EU-Kommission ausfallen. Die Analysten der RBI rechnen mit einer neuerlichen Aufhellung der Stimmung im Industrie- und Dienstleistungsbereich sowie des Wirtschaftsvertrauens.

