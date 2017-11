Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bingen (pta018/27.11.2017/10:45) - Bingen, 27. November 2017 - Die Safari Holding Verwaltungs GmbH (die "Gesellschaft") gibt ihre Absicht der vollständigen Rückzahlung ihrer besicherten Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,25% und einer Laufzeit bis 2021 (die "Rückzahlung") bekannt. Die beabsichtigte Rückzahlung soll im Zusammenhang mit einer Reorganisation (die "Reorganisation") auf Gesellschafterebene der Gesellschaft erfolgen. Die Rückzahlung soll durch die Begebung einer neuen besicherten Unternehmensanleihe durch die neugegründete Safari Verwaltungs GmbH (Blitz F17-572 GmbH; Umfirmierung beantragt), die bei Abschluss der Reorganisation die mittelbare Muttergesellschaft der Gesellschaft sein wird, finanziert werden. Das Angebot dieser neuen besicherten Unternehmensanleihe hat heute begonnen und die Preisfestsetzung wird voraussichtlich am oder um den 1. Dezember 2017 erfolgen. Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit, die Rückzahlungsnotiz für die Rückzahlung zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen besicherten Unternehmensanleihe, voraussichtlich Mitte Dezember 2017, herauszugeben. Die Rückzahlung wird unter der Bedingung des Abschlusses der Reorganisation stehen und es ist derzeit beabsichtigt, dass die Rückzahlung am 15. Februar 2018 zu einem Rückzahlungspreis von 102,063% erfolgen wird.



Kontakt: Safari Holding Verwaltungs GmbH Im Tiergarten 30 D-55411 Bingen Deutschland e-mail: info@loewen-play.de phone: +49-6721-155-0



