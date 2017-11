Liebe Leser,

bei Borussia Dortmund sollte nicht nur der Fan bei Spielen die Daumen drücken, sondern auch der Aktionär. So zeigte sich, dass nach dem "Aus" für Borussia Dortmund in der Champions League auch der Aktienkurs deutlich an Boden abgab. Das begann schon vorher, als Borussia Dortmund auch bei den vorherigen Champions League Spielen einige enttäuschte. Auf 1-Monats-Sicht hat die Aktie nun rund 16% an Kurswert verloren. Damit sind schöne Gewinne aufgefressen worden - auf 12-Monats-Sicht ... (Peter Niedermeyer)

