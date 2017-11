Baden-Baden (ots) - Mit Reiner Calmund, Lothar Matthäus und Christoph Metzelder fachsimpeln, das Champions League-Finale live erleben, Steaks auf einem von Thomas Müller signierten Webergrill brutzeln - Männerträume, die bald wahr werden könnten. United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, macht sie gemeinsam mit vielen Stars möglich und bietet zahlreiche einzigartige Weihnachtsgeschenke, die Mann noch nicht gesehen hat. Wer hier seine Geschenke shoppt, unterstützt zudem einen guten Zweck: Jeder Auktionserlös fließt ohne einen Cent Abzug an Kinderhilfsorganisationen.



Ob Sportfan, Genussliebhaber oder Abenteurer - bei rund 350 Auktionen unter www.unitedcharity.de finden sich zahlreiche weitere Geschenke für "echte Kerle". Eine edle Luxusuhr, ein BOSS-Anzug von Kai Pflaume, eine Golftasche von Martin Kaymer oder signierte Raritäten von den Bundesliga-Stars treffen auf exklusive Übernachtungen in Luxushotels wie dem Hotel Vier Jahreszeiten in München und einen Arrowcopter-Rundflug über den Schwarzwald.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als sieben Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



